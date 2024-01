Historische Haagse brug kan na zestig jaar stilstand weer draaien

Een monumentale brug in Den Haag kan na zestig jaar stilstand binnenkort weer draaien. De bijna 140 jaar oude Hemsterhuisbrug is de afgelopen twee jaar gerepareerd, schrijft Omroep West.

De Hemsterhuisbrug werd in 1885 gebouwd door de Haagse ijzergieterij en pletterij L.I. Enthoven & Cie. Datzelfde bedrijf was onder meer verantwoordelijk voor de pilaren op station Holland Spoor en de voetgangersbrug bij het centraal station in de stad.

De gietijzeren brug werd twee jaar geleden in zijn geheel verwijderd. Omdat het Haagse bedrijf achter de brug niet meer bestaat, heeft een staalgieterij in de Spaanse stad Bilbao de restauratie uitgevoerd. Onderdelen die niet volledig vervangen hoefden te worden, zijn in Nederland hersteld.

Afgelopen week is de brug met een grote hijskraan teruggeplaatst tussen de Noordwal en de Veenkade in Den Haag. Eind februari kan de brug weer gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Geen draaimechanisme meer

Dat is bijzonder omdat de brug voor de reparatie zestig jaar lang stilstond. In de jaren 60 dreigden de kades te verzakken, waardoor de brug werd vastgezet. Het draaimechanisme werd vervolgens in de jaren 90 verwijderd. Bewoners, stichtingen en rondvaartbedrijven hebben jarenlang gelobbyd om de draaifunctie van de brug te laten herstellen.