Hamas niet zo geliefd in Gaza, 'maar gewapende verzet alleen maar populairder'

De Israëlische premier Netanyahu heeft herhaaldelijk de vernietiging beloofd van Hamas, de Palestijnse organisatie die verantwoordelijk was voor de extreem gewelddadige aanslagen op 7 oktober. Maar Hamas bestaat niet alleen uit strijders, het is een organisatie die actief is in alle lagen van de samenleving in de Gazastrook. Hamas is onder de bevolking niet heel populair, maar juist door het Israëlische geweld en de uitzichtloosheid neemt de steun iets toe.

Na ruim drie maanden aan bombardementen en een intensief grondoffensief, is het einde van Hamas nog niet in zicht. Begin oktober waren er minstens 25.000 strijders actief, maar ondertussen heeft Hamas 20 tot 30 procent van hen verloren, schrijft The Wall Street Journal vandaag. Hamas is verzwakt, maar de organisatie uitschakelen is een onmogelijke missie, zeggen onderzoekers.

"Een groot deel van de bevolking in Gaza is onderdeel van Hamas", zegt Abdalhadi Alijla, onderzoeker aan de Folke Bernadotte Academy in Zweden. "Veel mensen zijn in het dagelijkse leven afhankelijk van hen." Hamas verzorgt ook de bureaucratie en is de grootste werkverschaffer. Verplegers, docenten en politieagenten: allemaal krijgen ze hun salaris uit de kas van de organisatie.

Palestijns nationalisme

Bovendien is Hamas een ideologie die het Palestijnse nationalisme vertegenwoordigt. "Hamas is het resultaat van de Israëlische bezetting, en hun gewapende verzet wordt alleen maar populairder", zegt Omar Dweik, onderzoeker aan de Universiteit Tilburg. Niet eerder gebruikte het Israëlische leger zo veel geweld in Gaza, en werden er zo veel Palestijnse burgers gedood.

Hamas is een organisatie met verschillende takken en ideologieën. Het is een politieke partij en een sociale beweging en heeft een gewapende tak, de Qassam-brigades, die terreurdaden plegen. Er zijn binnen Hamas radicale en gematigde stromingen, en de verschillende takken worden bestuurd door eigen leiders.