Politie Colombia onderschept 2400 kilo cocaïne voor Vlissingen

De politie in Colombia heeft bij een controle van containers in de haven van Santa Marta 2400 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in dozen met bananen, schrijven Colombiaanse media. De bestemming was Vlissingen.

Bij een tweede controle werd nog eens 196 kilo aangetroffen, met de bestemming Antwerpen. Ook hier zaten de drugs in dozen met bananen verstopt.

Rotterdam en Vlissingen zijn populaire bestemmingen voor Zuid-Amerikaanse drugsmokkelaars. Het afgelopen jaar werden daar 140 zendingen onderschept. De grootste zending woog 8000 kilo.

De drugsmaffia gebruikt ook de haven van Antwerpen om drugs Europa in te smokkelen. Daar worden al jaren meer partijen onderschept dan in Rotterdam.