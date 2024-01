Van Empel wint titanenstrijd van Pieterse en boekt vijftiende zege van seizoen

Alvarado knokte zich meerdere keren terug, maar telkens als er een tempoversnelling kwam moest ze haar landgenoten laten gaan. Toen Van Empel en Pieterse in de slotronde voor de zoveelste keer op de pedalen gingen staan, was het voor Alvarado definitief gedaan.

Dat het in de Spaanse zon een titanenstrijd tussen Van Empel en Pieterse, momenteel de grote twee in het veldrijden, zou gaan worden, werd snel duidelijk. De twee Nederlandsen zaten al direct na de start bij elkaar in het wiel.

Ceylin del Carmen Alvarado completeerde het Nederlandse podium door als derde te finishen. Daarmee verzekerde ze zich van de eindzege in de wereldbeker. Er volgt nog één cross voor dat klassement, volgend weekend in Hoogerheide.

Alle wereldbekerwedstrijden veldrijden worden dit seizoen live uitgezonden op NOS.nl en in de NOS-app. Zondag 28 januari wordt er gereden in Hoogerheide. De vrouwen starten om 13.40 uur en de mannen om 15.10 uur.

De balken, waar Pieterse met fiets en al overheen sprong terwijl Van Empel van haar fiets ging en rennend de hordes nam, zorgden nog niet voor de beslissing in de race. In het slotstuk van de race kwamen de twee nog even met elkaar in aanraking, maar pas in de eindsprint werd de strijd beslist.

Van Empel had met de eindstreep in zicht net een wat sterkere sprint in huis dan Europees kampioen Pieterse.