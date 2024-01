Van der Poel wint voor het eerst dit seizoen niet, Van Empel verslaat Pieterse

Mathieu van der Poel heeft voor het eerst dit seizoen een wereldbeker veldrijden niet winnend afgesloten. Na een machtige inhaalrace in het begin van de race ging hij in de voorlaatste ronde onderuit, waardoor hij moest afhaken voor de strijd om de zege in het Spaanse Benidorm. Wout van Aert pakte de winst. "Ik maakte gewoon een fout en reed tegen een paal aan", zei Van der Poel. "Ik voelde mijn benen ook wel, maar normaal had ik nog wel mee kunnen doen om de zege. Geen elfde overwinning, geen perfecte winnaar. Maar die ongeslagen reeks was meer iets voor journalisten. Ik wil een race winnen en dat is over twee weken bij het wereldkampioenschap." Bij de vrouwen was Fem van Empel de sterkste. De 21-jarige regerend wereldkampioen versloeg in Benidorm haar grote rivale Puck Pieterse en boekte haar vijftiende zege van het seizoen. Kettingproblemen De race bij de mannen kende een compleet ander scenario dan de tien voorgaande waar Van der Poel aan de start stond. Dit keer was de Nederlandse alleskunner op de fiets vlak na de start niet op kop te vinden, maar reed hij rond de dertigste positie.

De wereldkampioen had kettingproblemen en moest een flinke inspanning leveren om aan te sluiten bij Van Aert, die in de tweede ronde op het zanderige parcours de koppositie had overgenomen van Pim Ronhaar. Van der Poel reed de rest voorbij alsof ze stilstonden en wilde nadat hij aangesloten was ook Van Aert direct lossen, maar dat lukte niet. Het leek op een tweestrijd uit te gaan draaien. In de voorlaatste ronde ging het alsnog mis voor Van der Poel, die tien van de tien races had gewonnen waaraan hij deelnam dit seizoen. Hij ging onderuit en kon de zege vergeten. De winst in Benidorm was zodoende een prooi voor Van Aert, die vlak voor het einde nog wel knullig ten val kwam. De Belg krabbelde snel weer op en liet Michael Vanthourenhout ver achter zich. Van der Poel kwam uiteindelijk als vijfde over de finish.

Fem van Empel - Foto: ANP

Dat het bij de vrouwenrace in de Spaanse zon een titanenstrijd tussen Van Empel en Pieterse, momenteel de grote twee in het veldrijden, zou gaan worden, werd snel duidelijk. De twee Nederlandsen zaten al direct na de start bij elkaar in het wiel. Alvarado knokte zich meerdere keren terug, maar telkens als er een tempoversnelling kwam moest ze haar landgenoten laten gaan. Toen Van Empel en Pieterse in de slotronde voor de zoveelste keer op de pedalen gingen staan, was het voor Alvarado definitief gedaan.