Duizenden schilderijen verwoest door brand in museum Abchazië

Bij een brand in een prominent museum in de afgescheiden Georgische provincie Abchazië zijn meer dan 4000 schilderijen uit de 19de en 20ste eeuw in vlammen opgegaan.

Volgens hulpdiensten brak de brand uit nadat een elektriciteitskabel in het dak was doorgebrand.

Onder de verloren schilderijen zijn honderden werken van Aleksandr Sjasjba-Sjervasjidz. Dat is een belangrijke Russisch-Georgische schilder die samenwerkte met onder anderen Pablo Picasso.

Het museum staat in de hoofdstad Soechoemi. Bijna de hele collectie is verloren gegaan. De Abchazische minister van Cultuur spreekt van "een onvervangbaar verlies voor de nationale cultuur".