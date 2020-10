De Graafschap trekt aan het langste eind in duel met Helmond Sport

Titelkandidaat De Graafschap heeft belangrijke punten gepakt in de eerste divisie door te winnen van en bij Helmond Sport. Het duel, dat eerder werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen bij beide ploegen, eindigde in 1-2.

Toine van Huizen zorgde voor een flitsende start van De Graafschap. Al binnen drie minuten tikte de verdediger de 1-0 binnen, nadat Johnatan Opoku de bal met het hoofd keurig klaar had weten te leggen.

Na de treffer nam De Graafschap wat gas terug en daar profiteerde Helmond Sport van. De ploeg, die nu al veertien wedstrijden op rij niet heeft kunnen winnen in eigen huis, kwam op 1-1 door Lance Duijvestijn. De middenvelder draaide in het strafschopgebied knap weg bij zijn tegenstander en schoof de bal in de linkerbenedenhoek.

Ondanks meerdere kansen voor beide ploegen, viel pas in 78ste minuut de beslissing. Opoku wist raak te schieten voor De Graafschap en kroonde zichzelf daarmee tot matchwinner.

Dankzij de overwinning staan de Doetinchemmers nu op de vierde plek in de eerste divisie.