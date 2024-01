AZ en PEC Zwolle delen punten na twee goals binnen twee minuten

AZ en PEC Zwolle hebben de punten gedeeld. Het duel tussen de nummers negen en vier uit de eredivisie voor vrouwen eindigde in 1-1.

Het duurde lang voordat de wedstrijd echt tot ontbranding kwam. In de eerste helft dacht PEC op voorsprong te komen, maar hands in de opbouw van Zoë Zuidberg zorgde ervoor dat de treffer afgekeurd werd, ondanks dat Zuidberg er weinig aan kon doen.

Pas in de 69ste minuut stond de eerste treffer voor de Blauwvingers op het bord. AZ-doelvrouw Femke Liefting kon de eerste inzet nog keren, maar de rebound van Evi Maatman was raak.

Snelle gelijkmaker

Lang kon Zwolle niet van de voorsprong genieten, want keeper Inge Tijink zat een minuut later helemaal mis bij een hoge bal, waardoor Desiree van Lunteren gelijk maakte.

In de slotfase kregen beide ploegen over en weer nog enkele kansen, maar er vloog geen bal meer in het net. Door het gelijke spel kan nummer drie Fortuna, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, uitlopen tot een voorsprong van vijf punten.

AZ blijft staan op de negende plek, en heeft nu één puntje meer dan Feyenoord en Telstar.