Vannacht code oranje in noordwesten om zware windstoten, KLM schrapt vluchten

Vanavond, vannacht en morgenochtend worden aan de kust zware windstoten verwacht. Voor Noord-Holland en het Waddengebied geeft het KNMI komende nacht code oranje af. In de rest van Nederland is de wind minder extreem en geldt code geel.

Lokaal wordt gevreesd voor schade en gevaarlijke situaties door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. In Noord-Holland en op de Waddeneilanden zijn windstoten mogelijk oplopend tot 110 kilometer per uur. Op het hoogtepunt wordt aan de noordwestkust windkracht 9 verwacht. Als die windkracht minimaal een uur lang aanhoudt, is storm Isha een feit.

Code oranje geldt maandag tussen 02.00 uur en 08.00 en alleen in Noord-Holland en het Waddengebied. Rijkswaterstaat zegt dat weggebruikers 's nachts en tijdens een deel van de ochtendspits goed moeten opletten. Landinwaarts worden windstoten verwacht tot 90 kilometer per uur. In de loop van de ochtend is het stormachtige weer snel voorbij, meldt het KNMI.

Vluchten geannuleerd

KLM annuleert vannacht en morgenochtend 65 retourvluchten. Vanwege het voorspelde weer zijn er minder banen op Schiphol beschikbaar, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Het gaat om vluchten met bestemmingen binnen Europa.

Code oranje wordt door het KNMI afgegeven als er een grote kans bestaat op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact en de kans op schade groot zijn. Het algemene advies luidt: wees voorbereid.