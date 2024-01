Infantino: 'Automatische nederlaag en wereldwijde stadionverboden tegen racisme'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft op X gereageerd op het incident tijdens het competitieduel tussen Udinese en AC Milan. AC Milan-keeper Mike Maignan werd racistisch bejegend door fans van Udinese, waarna hij met zijn medespelers van het veld liep. Na een onderbreking werd de wedstrijd afgemaakt en won AC Milan met 3-2. Infantino wil verregaande maatregelen om het racisme in het voetbal te stoppen. "Naast het proces van drie stappen (wedstrijd onderbreken, wedstrijd opnieuw onderbreken en wedstrijd staken), moeten we een automatische nederlaag invoeren voor het team waarvan fans zich racistisch hebben geuit en er voor gezorgd hebben dat de wedstrijd is gestopt. Ook moeten er wereldwijde stadionverboden en strafrechtelijke vervolgingen komen voor de racisten." Ook in Engeland was er zaterdag een incident. Coventry-speler Kasey Palmer werd op bezoek bij Sheffield Wednesday beledigd. Het Championship-duel werd enkele minuten stilgelegd. "De gebeurtenissen in Udine en Sheffield op zaterdag zijn weerzinwekkend en compleet onacceptabel. De spelers die geraakt zijn hebben mijn volledige steun", schrijft de FIFA-voorzitter. Vorige week werd bekend dat de Franse club Bastia, uitkomend op het tweede niveau, een punt aftrek heeft gekregen na racistische leuzen tegen een assistent-scheidsrechter. Educatie Volgens Infantino moeten alle betrokken partijen actie ondernemen. "Te beginnen met educatie op scholen zodat toekomstige generaties begrijpen dat dit geen onderdeel is van voetbal of de maatschappij." "De FIFA en het voetbal laten volledige solidariteit zien naar slachtoffers van racisme of een andere vorm van discriminatie. Voor eens en voor altijd: nee tegen racisme en nee tegen elke vorm van discriminatie", roept hij.

Maignan zelf reageerde na afloop bij het Italiaanse Sky Sports op het incident: "Ik heb tegen de scheidsrechter gezegd dat we op deze manier niet kunnen voetballen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt." De Franse doelman hoopt dat het incident niet zonder gevolgen blijft. "Er moeten zware straffen volgen, want praten heeft niks opgelost. We moeten ze duidelijk maken dat het verkeerd is wat ze doen. Het is ook lang niet iedereen die zich misdraagt. De meeste fans moedigen hun club aan en joelen de tegenstander uit. Dat is normaal, maar dit niet."

Milan-doelman Maignan voor de tribune van Udinese - Foto: AFP