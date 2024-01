Gemeld dodental Gaza passeert 25.000, veel burgerslachtoffers

In 3,5 maand tijd zijn in Gaza 25.105 Palestijnen gedood, meldt het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid. Volgens de verklaring zijn ruim 62.000 mensen gewond geraakt. Uit diverse bronnen is duidelijk geworden dat meer burgers dan militanten of militairen omkomen in de oorlog.

Met name in het zuidelijke Khan Younis wordt zwaar gevochten. Ook zijn er afgelopen nacht zware bombardementen uitgevoerd door Israël. Het leger zegt dat er in de stad wapens en tunnels van Hamas zijn gevonden.

In een dag tijd werden in de Gazastrook 178 sterfgevallen geregistreerd. In de vanuit Gaza vrijgegeven statistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers of strijders. Ook wordt niet vermeld hoe ze om het leven zijn gekomen. Ruim de helft van alle slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

Zware luchtaanvallen

Naar schatting ruim 70 procent van alle gebouwen in Gaza is beschadigd of verwoest. Veel burgers komen om door de zware Israëlische bombardementen in het dichtbevolkte gebied. Er vallen ook doden door mislukte raketlanceringen door Palestijnse militanten.

Israël wijt het hoge aantal burgerslachtoffers aan Hamas. De gewapende groepering opereert vanuit woonwijken en zou burgers als levend schild gebruiken. Hamas spreekt deze beschuldiging tegen en legt de schuld bij het Israëlische leger.

Voor elke gedode Hamas-strijder komt onbedoeld bijna het dubbele aantal burgers om het leven, zeiden Israëlische functionarissen in december tegen landelijke media. Het leger zegt dat allerlei maatregelen worden genomen om het aantal burgerslachtoffers te minimaliseren, zoals het waarschuwen van bewoners dat er een luchtaanval aankomt.

Genocidezaak in Den Haag

Mensenrechtenorganisaties en de VN spreken schande van de Israëlische bombardementen. Zuid-Afrika noemt de luchtaanvallen onderdeel van een genocide tegen de Palestijnen in Gaza. Het land heeft een zaak aangespannen tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Israël verwerpt deze aanklacht en vindt dat Zuid-Afrika maar "het halve verhaal vertelt", en verwijst naar de aanslagen door Hamas op 7 oktober. Bij die aanslagen werden ruim 1200 mensen gedood door Hamas. De slachtoffers waren voornamelijk burgers. Sinds de start van het grondoffensief zijn ruim 195 Israëlische militairen gesneuveld.

'30 procent van Hamasstrijders gedood'

Hamas heeft inmiddels tussen de 20 en 30 procent van zijn strijders verloren, zegt The Wall Street Journal vandaag op basis van Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten. De militante beweging zou nog voldoende wapens en munitie hebben om maandenlang door te kunnen vechten.

Voor het uitbreken van de oorlog had Hamas naar schatting tussen de 25.000 en ruim 30.000 strijders. De terroristische organisatie heeft zelf niet bekendgemaakt hoe groot de verliezen zijn. Volgens Israël zijn er 10.000 strijders gedood en 16.000 verwond, ruim de helft van hen zou niet terug kunnen keren naar het slagveld.

Maar volgens de VS liggen deze cijfers lager, schrijft de krant op basis van een geheim inlichtingenrapport. Washington gaat ervan uit dat tussen de 10.500 en 11.700 Hamas-strijders gewond zijn geraakt. Veel van hen zouden later de strijd kunnen hervatten.

De militante beweging is daarmee nog lang niet verslagen. Wel wordt de druk op de strijders groter. "Een strijder moet het werk van twee of drie mensen doen", zegt een gepensioneerde generaal tegen de krant.