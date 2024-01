Automobilist richt ravage aan in Eindhoven

Een automobilist (23) is vannacht zwaargewond geraakt na een gevaarlijke rit in Eindhoven. De man raakte onder meer een taxi waar meerdere mensen in zaten.

Na de botsing raakte hij enkele honderden meters verderop onder meer een vluchtheuvel, reclamezuil en lichtmast, schrijft Omroep Brabant. De auto raakte zwaar beschadigd. De politie zegt dat de man asociaal en gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De auto sloeg na de crash twee keer over de kop.

Uit auto geslingerd

De man uit Eindhoven zat samen met een bijrijder (19) uit Tilburg in de auto. De bijrijder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder werd uit de auto geslingerd en is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur en inzittenden van de taxi bleven voor zover bekend ongedeerd, laat een politiewoordvoerder weten.