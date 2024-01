Olympisch kampioen Görtzen zet Limburg op volleybalkaart: 'Miste zelf ideale omstandigheden'

"Niemand had verwacht dat iemand uit Limburg het nationaal team zou halen." Toch lukte het Guido Görtzen. Inmiddels is hij druk bezig zijn thuisprovincie definitief op de volleybalkaart te zetten en het daarmee haalbaarder te maken voor de huidige Limburgse talenten om hun volleybaldromen na te jagen, net als hijzelf ooit succesvol deed.

Dat doet hij als trainer/coach van de club Numidia/VC Limax. Ambitie kun je de oud-volleyballer niet ontzeggen. Toen Görtzen vijf jaar geleden bij de club uit Linne binnenstapte, was Limax namelijk nog ver verwijderd van eredivisieniveau. De Limburgers kwamen uit in de tweede divisie, drie niveaus lager dan de eredivisie.

Maar de 53-jarige Görtzen twijfelde geen moment en sprak toen al hardop uit: "Ik wil met deze club naar de eredivisie en meestrijden om de prijzen". Drie jaar later was het al zover. In het seizoen 2021/2022 debuteerde Limax in de eredivisie en in het huidige seizoen ging de club al voor het eerst Europa in.

"Het ging veel sneller dan we zelf hadden verwacht, we konden het zelf nauwelijks geloven. Dat het op zo'n korte termijn is gelukt, is natuurlijk heel bijzonder", vertelt de trotse Görtzen. "Ook omdat het een relatief onbekende club is in het zuiden van het land, waar al meer dan dertig jaar geen eredivisievolleybal (in de mannencompetitie, red.) meer was gespeeld."