Tientallen hotelgasten Amsterdam geëvacueerd vanwege brand

Zo'n negentig hotelgasten in Amsterdam zijn vanochtend geëvacueerd vanwege een brand. Die brak rond 08.00 uur uit in een pand in het centrum van de stad. Niemand raakte gewond.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand in XO Hotels City Centre is ontstaan. Wel is duidelijk dat de brand woedde op de derde verdieping. De hotelgasten zijn in een restaurant in de buurt opgevangen.

Rond 09.30 uur was de brand geblust. Vier hotelkamers hebben brand- en waterschade. Volgens AT5 mogen de gasten in de loop van de ochtend even het hotel in om hun spullen te pakken. De overige hotelkamers worden weer vrijgegeven.