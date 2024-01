Baltimore Ravens en San Francisco 49ers op drempel van Super Bowl

Onder coach Kyle Shanahan is het vermaarde San Francisco 49ers (vijf titels) de laatste jaren teruggekeerd aan de top van de NFL. In vier van de vijf seizoenen onder zijn leiding haalden de club de laatste vier, maar de enige Super Bowl die Shanahan bereikte verloor hij van Kansas City Chiefs.

De Super Bowl is op 11 februari in Las Vegas.

In San Francisco troffen de Packers echter het Manchester City van de NFL: een ploeg met de grote talenten, zowel offensief als defensief, en een mastermind als coach.

Toch wisten de Packers het spel aanvankelijk te domineren. Met een voorsprong van zeven punten voorsprong begon de ploeg aan het vierde kwart: 14-21.

Nog nooit was Shanahan met de 49ers in het vierde kwart teruggekomen van een achterstand van zeven punten of meer, maar nu lukte dat wel.

Een snelle fieldgoal van Jake Moody brackt de 49ers terug in de wedstrijd, waarna quarterback Brock Purdy met nog zes minuten op de klok de kans kreeg om zijn ploeg op voorsprong te brengen. De grootste aanzet deed hij zelf door - tegen zijn natuur in - te rennen met de bal. Christian McCaffrey maakte het karwei af met zijn tweede touchdown: 24-21.

Love had daarna nog een minuut over om de Packers in de stromende regen op zijn minst in fieldgoalpositie te brengen en zo verlenging af te dwingen. Hij gooide de bal echter pardoes in de handen van Dre Greenlaw, die zijn tweede interceptie van de avond noteerde. En daarmee was het pleit beslecht.

'MVP' Jackson weer grote man Ravens

Eerder op de avond onderstreepte Baltimore Ravens zijn kandidatuur voor de Super Bowl en misschien wel meer door uitdager Houston Texans na rust van de mat te vegen.