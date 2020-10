Vos en Jumbo-Visma voor nieuw wielerhoofdstuk: 'Het team zit vol ambitie'

Het nieuws hing al even in de lucht, maar is nu officieel: Jumbo-Visma begint een vrouwenploeg in het wielrennen. Met Marianne Vos als uithangbord wil de formatie onder leiding van ploegleider Esra Tromp in het spoor treden van de mannenploeg, die in de laatste jaren is uitgegroeid tot één van de toonaangevende teams in het peloton.

Vos is in haar nopjes met de nieuwe ploeg. "Heel mooi dat een team als Jumbo-Visma in het vrouwenwielrennen stapt. Ik wist al dat er plannen waren om een vrouwenteam te starten. Toen ging de telefoon met de mededeling dat er interesse was en die was wederzijds. Zo is het balletje gaan rollen."

Vos vol ambitie

Naast Vos bestaat de ploeg vooral uit jonge, veelbelovende rensters. Gelet op haar rijk gevulde prijzenkast en de schat aan ervaring waarover ze beschikt, lijkt voor Vos dus een dubbelrol te zijn weggelegd binnen het team: enerzijds de kopvrouw die voor de successen moet zorgen, anderzijds de mentor die de jeugdige rensters wegwijs moet maken in het profcircuit.

Vos: "Ik heb de ambitie om het maximale uit mezelf te halen. En ik denk dat het team ook vol met die ambitie zit. Daarnaast kennen we Jumbo-Visma allemaal als een goed gestructureerd team. Het is prachtig om daar deel van uit te maken en samen te proberen naar de top te komen. En natuurlijk wil ik mijn ervaring delen en van elkaar leren."