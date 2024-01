Titelverdedigster Sabalenka en Gauff snel klaar in achtste finales Autralian Open

Titelverdedigster Aryna Sabalenka is doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open in Melbourne. De Belarussische had een uur en zes minuten nodig om Amanda Anisimova met 6-3, 6-2 te verslaan.

De Amerikaanse Anisimova haalde al eens de halve finales op Roland Garros, maar nam vorig jaar een lange pauze van het tennis en is nu de nummer 442 van de wereld. Ook zij had niets in te brengen tegen Sabalenka.

Sabalenka, nummer twee van de wereld, sloeg 18 winners en kreeg in de hele partij geen breekpunt tegen. Ze heeft in dit toernooi in vier partijen slechts elf games verloren en staat nu voor de zesde achtereenvolgende keer in een grandslam-kwartfinale.

Gauff nog iets sneller

Coco Gauff had zelfs nog een minuut minder nodig om zich te ontdoen van de Poolse Magdalena Frech.