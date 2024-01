Djokovic staat slechts drie games af aan Mannarino, Tsitsipas uitgeschakeld

De 35-jarige Mannarino is bezig met zijn tweede jeugd, maar na drie vijfsetters op rij in Melbourne was hij niet meer bij machte om Djokovis partij te bieden. Hij had ook nog eens de pech dat zijn opponent, zoals de tienvoudig winnaar in Melbourne zelf zei, "zijn beste tennis sinds tijden speelde".

Fritz langs Tsitsipas

Taylor Fritz is de volgende opponent van Djokovic. De nummer twaalf van de wereld was in een mooie partij Stefanos Tsitsipas de baas: 7-6 (3), 5-7, 6-3, 6-3. Elf keer eerder trof Fritz een speler uit de top tien op een grandslamtoernooi en nog nooit wist hij te winnen, nu lukte het hem wel de nummer zeven van de wereld te verslaan.