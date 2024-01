Generatie 87/88 ziet gelijkenissen met huidig PSV: 'Twee echte teams en mentaal sterk'

PSV kan vanmiddag bij een overwinning op FC Utrecht het eredivisierecord breken van achttien zeges op rij vanaf de start van het seizoen. De Eindhovenaren vegen dan de reeks van het iconische PSV uit 1987/1988 uit de geschiedenisboeken. "Ik ga mijn record kwijtraken, dat vind ik wel jammer." Voormalig middenvelder Søren Lerby zegt het met een lach en bedoelt het met een kwinkslag. De 65-jarige Deen haalt vanaf zijn vakantieadres op Cyprus met alle liefde herinneringen op aan dat bijzondere seizoen 1987/1988, waarin hij met PSV de Europa Cup 1 (de voorloper van de Champions League), de landstitel en de KNVB-beker won. Goede groep Hij ziet parallellen met het huidige PSV van trainer Peter Bosz, dat dit seizoen zo'n indruk maakt. "Wij hadden echt een goede groep spelers, dat zie je bij dit PSV nu ook. Bakayoko, Lang, Schouten of De Jong, allemaal goede voetballers", aldus Lerby. "Wij konden vroeger goed met tegenslagen omgaan, dat vind ik ook een eigenschap van het huidige elftal", gaat hij verder. "En je kunt denk ik wel zeggen dat zowel de ploeg van 1988 als van 2024 een echt team is. Ze stralen dat uit."

Søren Lerby juicht in de Europa Cup-wedstrijd tussen PSV en Rapid Wien in november 1987 - Foto: ANP

Lerby was in de zomer van 1987 een van de topaankopen die PSV deed. Hij kwam samen met onder anderen Ronald Koeman en Gerald Vanenburg naar Eindhoven, nadat Ruud Gullit naar AC Milan was vertrokken. De Deen was een van de vele 'karaktervoetballers' in het elftal van toenmalig trainer Guus Hiddink. "We konden dat record van zeventien zeges destijds vestigen omdat we elkaar ook scherp hielden. We hadden flink wat mannetjes in ons elftal. We namen ook geen blad voor de mond", vertelt hij. Veldslag Volgens Vanenburg, die net als Lerby dat seizoen tot een belangrijke speler uitgroeide, uitte dat karakter van het elftal zich vooral op de trainingen. "Die waren soms erger dan een wedstrijd, het was af en toe een veldslag", zegt de voormalig rechtsbuiten.

"We klapten er vol op en er werd soms ruzie gemaakt of het kwam tot een handgemeen. Dat zie je tegenwoordig niet meer, maar dat was toen ook een bepaalde manier om elkaar scherp te houden. Want na afloop van de training zeiden we wel tegen elkaar: zand erover, zo gaan we de tegenstander morgen ook aanpakken." De 59-jarige Vanenburg ziet nog een andere gelijkenis tussen de twee PSV-elftallen. "Net als toen is dit PSV ook een mooie combinatie van jong en oud. Dat heb je gewoon nodig om goed te kunnen presteren." Het PSV van 1987/1988 kon rekenen op de routine van Eric Gerets, Hans van Breukelen en Ivan Nielsen, waar spelers als Koeman en Vanenburg van profiteerden. Net als Luuk de Jong, Hirving Lozano en Walter Benítez binnen het huidige PSV hun (internationale) ervaringen nu delen met Johan Bakayoko, Ismael Saibari of Ricardo Pepi.

Gerald Vanenburg dribbelt tijdens PSV-Willem II in maart 1988 - Foto: ANP

Vanenburg vindt het lastig om beide coaches, Guus Hiddink en Peter Bosz, met elkaar te vergelijken. "Het zijn ook verschillende trainers. Bosz heeft in zijn loopbaan veel tikken opgelopen, daar word je ook een volwassen trainer van", aldus de oud-international. "Hiddink stond in mijn tijd aan het begin van zijn loopbaan. Maar hoe goed coaches ook zijn, ze zijn uiteindelijk afhankelijk van het materiaal waarmee ze moeten werken. De kern moet goed zijn." "Wij hadden vroeger ook assistent Hans Dorjee, die was misschien wel net zo belangrijk als Hiddink. Hij belde je soms op om te vragen hoe het ging. Hij stelde je op je gemak, hij deed de dingen waar de trainer geen tijd voor had. Dat is ook onderdeel van zo'n proces waardoor je zo goed kan presteren."

Bosz wil record Trainer Peter Bosz heeft zijn selectie duidelijk gemaakt dat er tegen FC Utrecht iets moois kan gebeuren en dat PSV hier nu ook voor moet gaan. "Ik heb tegen ze gezegd dat dit iets heel bijzonders is. De evenaring van het record was al bijzonder, maar nu kunnen ze dat iconische elftal, want dat was het omdat dat team de Europa Cup I won, uit de geschiedenisboeken schieten." Hij is er trots op dat PSV het eredivisierecord voor het grijpen heeft. "Ik vind het zeker bijzonder, want als het makkelijk was geweest, dan had een ander team het wel gedaan. Het is al 36 jaar niet gebeurd en we hebben in die afgelopen periode toch geweldige elftallen gezien in de eredivisie."

Willy van de Kerkhof, die in het seizoen 1987/1988 in de nadagen van zijn profloopbaan zat, beaamt de woorden van Vanenburg. "Hiddink was een mensenmens, het ging hem niet alleen om het voetbal, maar vooral ook of je lekker in je vel zat. Hij maakte je waardevol voor het team." De voormalig middenvelder vindt dat Bosz weer in andere zaken als trainer uitblinkt. "Hij motiveert de spelers en neemt goede beslissingen door bijvoorbeeld door Lozano en Lang niet te laten spelen (vanwege blessureleed, red.), dat vergt ook een tactisch vermogen."

Willy van de Kerkhof over het eredivisierecord dat hij met PSV vestigde in 1987/88 en waarom het huidige PSV het van hem mag verbreken. - NOS