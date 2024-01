Williams wint slotetappe en klassement Tour Down Under, Lemmen mee met de sterksten

Stephen Williams heeft de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 27-jarige Brit van Israel-Premier Tech verdedigde in de zesde rit met succes z'n leiderstrui en pakte ook nog de dagwinst.

Onder meer Oscar Onley, die gelijk met Williams in het klassement stond, en Julian Alaphilippe en Simon Yates konden niet volgen.

Na een nieuwe aanval van de Mexicaan bleven alleen Williams en Narváez over, waarna de Brit de eindsprint won. Lemmen, dit jaar nieuw bij Visma-Lease a Bike, werd bij zijn eerste optreden in de World Tour vierde in de slotrit en vijfde in het eindklassement.