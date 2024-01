Wekdienst 21/1: PSV jaagt op record • 'Verraderlijk gladde' ochtend verwacht

Goedemorgen! PSV kan in de eredivisie een record breken en automobilisten moeten vanochtend in een groot deel van het land rekening houden met gladheid door ijzel.

Eerst het weer: in de ochtend is het rond het vriespunt en af en toe vallen er buien. Door ijzel is het glad in een groot deel van het land. Vervolgens stijgt het kwik en wordt het 5 graden in Zuid-Limburg en 8 graden in Zeeland.