Betere bestuurscultuur? Zeer gebrekkige informatie van gemeenteraden aan burgers

Burgers krijgen onvoldoende informatie van hun eigen gemeenteraden, die daarin veel meer moeten investeren. Dat is het pleidooi van griffiers en deskundigen na onderzoek van Nieuwsuur. Daaruit blijkt dat bij bijna de helft van de gemeenteraden het informatiesysteem tekortschiet: informatie is lastig te vinden en vaak ontbreken er belangrijke documenten. Nieuwsuur analyseerde de zogenoemde 'raadsinformatiesystemen' van alle 342 Nederlandse gemeenten. Via die systemen - openbare websites - kunnen inwoners de lokale politiek volgen. Zo zijn er streams van vergaderingen te vinden, schriftelijke vragen die raadsleden stellen aan het college van burgemeester en wethouders of brieven van het college aan de gemeenteraad. Ook kan een gemeente in dat systeem brieven van burgers en belangenorganisaties openbaar maken. Rommeltje In bijna de helft van de systemen ontbreekt er van alles: de zoekfunctie werkt niet naar behoren, documenten zijn amper vindbaar of vergaderingen zijn niet te zien of te beluisteren. Al met al een behoorlijk rommeltje. "Een raadsinformatiesysteem is de grootste bibliotheek van de gemeente. Maar wel een bibliotheek ná een aardbeving", constateert John Bijl, directeur van het Periklesinstituut dat de lokale democratie wil versterken. John Bijl zoekt een aantal makkelijke documenten in de informatiesystemen van verschillende gemeenten, maar belandt al snel in een doolhof:

John Bijl, directeur van het Periklesinstituut dat de lokale democratie wil versterken, probeert een aantal simpele documenten te vinden. - NOS

De Limburgse gemeente Vaals is één van de 19 gemeenten waar burgers vergaderingen niet kunnen terugzien of terugluisteren. De coalitiepartijen in Vaals blokkeerden recent een voorstel voor de aanschaf van camera's. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten, vonden zij. Tot teleurstelling van fractievoorzitter Alain Hamaekers van oppositiepartij Nuj Lies. "Het aantal mensen dat hier op de publieke tribune zit, is vaak op één hand te tellen. Daaruit concludeer ik dat de stap naar de raadzaal voor sommige mensen te groot is." Volgens de griffier van Vaals neemt de gemeente de audio van de vergaderingen wel op, maar is het "systeem niet ingericht" op de publicatie van die audio.

Ingrijpen "Het zou niet vreemd zijn als de minister van Binnenlandse Zaken ingrijpt", zegt hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard. Hij vindt het "niet meer van deze tijd" dat de systemen niet op orde zijn, en zegt dat gemeenteraden zichzelf serieuzer moeten nemen. "Je vraagt jezelf af of volksvertegenwoordigers de democratie wel recht doen om zo schraal met hun eigen budgetten om te gaan." Boogaard pleit voor minimale eisen die de gemeenteraad verplicht om documenten openbaar te maken. Er zijn natuurlijk ook gemeenteraden die wel uitblinken in hun raadsinformatiesysteem, zoals in Bodegraven-Reeuwijk, Lansingerland en Bergeijk. "Voor de raad is het noodzaak om het werk goed zichtbaar te maken. Zeker ook voor inwoners die dreigen af te haken", zegt griffier Hans Rijs van Bodegraven-Reeuwijk. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen bereikte in 2022 een historisch dieptepunt:

