Nikki Haley zet vraagtekens bij leeftijd en verstand Trump

Nikki Haley, die dit jaar de presidentskandidaat wil worden namens de Republikeinen, heeft in aanloop naar de voorverkiezingen in de staat New Hampshire vraagtekens gezet bij de mentale gezondheid van Donald Trump. Ze vraagt zich af of haar concurrent, ook met het oog op zijn leeftijd (77), nog wel in staat is om de druk van het presidentschap aan te kunnen.

Afgelopen vrijdag lijkt Trump zijn Republikeinse tegenstrever te hebben verward met de Democratische politica Nancy Pelosi. Haley grijpt dat nu aan in haar campagne. Trump zei onder meer dat Haley verantwoordelijk was voor de beveiliging van het Capitool tijdens de bestorming op 6 januari 2021, iets wat niet klopt aangezien ze nooit lid is geweest van het Congres.

"Gisteravond ging Trump maar door over mij en vroeg hij zich af waarom ik geen beveiliging heb geaccepteerd tijdens de Capitoolrellen. Waarom ik niet beter heb opgetreden op 6 januari. Ik was niet eens in DC op 6 januari", reageerde Haley zaterdagavond. "Ze zeggen dat hij in de war was, dat hij het over iemand anders had: over Nancy Pelosi."

'Nancy, Nikki, wat is het verschil?'

De verwarring is voor Haley aanleiding om vragen te stellen over Trumps verstand. "De zorg die ik heb, en dat bedoel ik niet denigrerend, is dat je bij de druk van het presidentschap geen vragen moet hebben over de mentale fitheid van iemand", zei Haley.

Vanuit Trumps campagneteam wordt laconiek gereageerd op Haleys twijfel over Trumps verstand. "Er is onderscheid, maar er is geen verschil: het zijn Nikki en Nancy, wat is het verschil?", vroeg Trumps campagneadvisveur Chris LaCivita zich af.

Trump zelf zei bij een campagnebijeenkomst in New Hampshire dat hij een cognitieve capaciteitentest heeft gedaan en daarbij erg goed scoorde. "Ik heb het gevoel dat mijn verstand beter is dan 25 jaar geleden. Is dat mogelijk?", vroeg hij zich af.

Tachtigers

Haley, zelf 55, stond verder stil bij de twijfels die Trump vaak heeft geuit over de mentale capaciteiten van de 81-jarige president Biden. Ook Trumps eigen leeftijd speelt volgens haar een rol bij zijn verstand. "Ik zeg niet dat het zo erg is als bij Joe Biden, maar willen we echt twee tachtigers als presidentskandidaat?"

"Mijn ouders zijn ook van die leeftijd en ik hou ontzettend veel van ze", ging Haley verder. "Maar het is wel zo dat je ze achteruit ziet gaan vanaf een bepaalde leeftijd. Dat is gewoon zo. Vraag het maar aan een dokter, ze gaan gewoon achteruit."

Dinsdag kiezen de Republikeinen bij de voorverkiezingen in de staat New Hampshire wie zij zien als de ideale kandidaat voor de presidentsverkiezingen van eind dit jaar. In de peilingen gaat Trump, net als in de staat Iowa, aan de leiding. In Iowa won Trump ruim van Haley, die zelfs achter Ron DeSantis eindigde.