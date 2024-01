Waarschuwing voor gladheid ingetrokken, morgen mogelijk zware windstoten

Het KNMI heeft de waarschuwing voor lokale gladheid ingetrokken. Een groot deel van de ochtend kon het verraderlijk glad zijn door regen op een bevroren ondergrond, vooral in het noorden van het land.

Er zijn tot nu toe geen meldingen van ongelukken door gladheid. Rijkswaterstaat heeft in de nacht en de ochtend gestrooid om de gladheid te bestrijden.

Harde wind

Er is vandaag een voorlopig einde gekomen aan de zonnige winterse dagen. De temperatuur gaat omhoog en de neerslagkans neemt toe. Ook zal het 's nachts niet meer vriezen.

Het KNMI waarschuwt dat het vannacht en morgenochtend flink gaat waaien. Tijdens de ochtendspits geldt in heel Nederland code geel vanwege zware windstoten. Boven land worden windstoten tot 90 kilometer per uur verwacht, in de kustprovincies tot 100 kilometer per uur en in het noordwestelijk kustgebied tot 110 kilometer per uur. In de loop van maandagochtend luwt de wind.