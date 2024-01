Brand bij Russische gasproducent in Oostzee, mogelijk door droneaanval

In een terminal aan de Oostzee van een van de grootste gasproducenten van Rusland, Novatek, is brand uitgebroken. De oorzaak is nog niet duidelijk.

Het Russische nieuwskanaal Shot meldt op Telegram dat bewoners in de buurt dronegeluiden hoorden, gevolgd door explosies. De Russische nieuwssite Fontanka spreekt van een aanval met twee drones.

"Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in de terminal van Novatek in de haven van Oest-Loega. Personeel is geëvacueerd", schrijft gouverneur Drozdenko van de regio Leningrad op Telegram. Over de oorzaak van de brand heeft hij het niet.

De getroffen terminal van Novatek ligt in het Russische deel van de Finse Golf, zo'n 170 kilometer ten westen van Sint-Petersburg en 35 kilometer van de grens met Estland.

Oliedepot

Of de brand is ontstaan door een nachtelijke Oekraïense aanval is dus nog niet duidelijk, maar er zijn in de afgelopen dagen vaker Oekraïense aanvallen geweest op Russische infrastructuur. Zo werd vrijdag een Russisch oliedepot getroffen door een droneaanval. Rusland meldde eerder dat een dag eerder een vergelijkbare aanval op een olieterminal bij de Oostzee was verijdeld.