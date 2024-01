AC Milan wint in extremis van Udinese, doelman Maignan racistisch bejegend

AC Milan heeft met veel pijn en moeite gewonnen van laagvlieger Udinese. De ploeg van Tijjani Reijnders keek tot vijf minuten voor tijd nog tegen een 2-1 achterstand aan, maar invallers Luka Jovic en Noah Okafor bezorgden de nummer drie van Italië diep in de slotfase alsnog een 3-2 overwinning. Het duel werd korte tijd onderbroken, nadat Milan-doelman Mike Maignan van het veld afgelopen was na racistische uitlatingen jegens hem vanaf de tribune.

AC Milan-doelman Mike Maignan legt uit aan arbiter Fabio Maresca wat hij gehoord heeft vanuit de tribune. - Foto: Reuters

Niet voor het eerst kreeg doelman Maignan in de Serie A te maken met racisme en nadat zijn ploeg op 1-0 was gekomen via Loftus-Cheek was voor de Fransman de maat vol. Maignan verliet het veld, werd daar opgevangen door zijn ploeggenoten en kreeg van Reijnders zelfs een bemoedigend kusje. Na enkele minuten keerde Maignan toch terug en werd de wedstrijd hervat. Udinese op voorsprong Niet alleen buiten, maar ook op het veld had Milan een moeilijke avond. Zeker nadat Serviër Lazar Samardzic kort voor rust gelijk had gemaakt en gepruts van Theo Hernández na rust ook nog de 2-1 van Florian Thauvin inleidde.

Zlatan Ibrahimovic, tegenwoordig adviseur bij AC Milan, kijkt bezorgd na de 2-1 van Udinese. - Foto: Reuters

Niet veel later maakte Reijnders plaats voor de Zwitserse spits Noah Okafor en die zou een hoofdrol spelen in de de slotfase. Eerst maakte een andere invaller, Luka Jovic, gelijk nadat een inzet van Giroud via de lat en de doellijn terug het veld ingestuiterd was. Voormalig Sparta-doelman Maduka Okoye voorkwam daarna op knappe wijze een treffer van Milan, maar in de 93ste minuut bezorgde Okafor Milan uit de kluts alsnog de zege.

Roma van De Rossi wint eerste duel Eerder op de dag won AS Roma zijn eerste duel zonder de ontslagen coach José Mourinho moeizaam met 2-1 van Hellas Verona. In tweeënhalf jaar in Rome won Mourinho onder meer de Conference League (tegen Feyenoord) en bereikte hij de finale van de Europa League. In de Serie A wist hij echter niet te overtuigen. Dinsdag werd Mourinho ontslagen en vrijwel direct vervangen door clubicoon Daniele De Rossi. Die koos met Rick Karsdorp en Dean Huijsen meteen voor twee Nederlanders in zijn verdediging.

Daniele De Rossi groet het publiek voor zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van AS Roma. - Foto: EPA

Voor rust kwam Roma met 2-0 voor via Romelu Lukaku en Stephan El Shaarawy, maar na rust maakte de Romeinen het zichzelf nog flink lastig. Milan Djuric had de aansluitingstreffer moeten maken uit een strafschop. De Serviër schoot echter wild naast. Niet veel later wist Michael Folorunsho wel het doel te vinden namens de bezoekers uit Verona, maar daar bleef het bij.