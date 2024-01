Joost Klein wint Popprijs 2023: 'muziek gevonden om dingen bespreekbaar te maken'

"Zijn liedjes verhalen over ernstig persoonlijk leed, zijn geestelijke problemen en de chaos van jong zijn anno 2024, maar zijn nooit gespeend van humor en bieden zijn luisteraars naast relativering en herkenning ook hoop", aldus de jury. "Muzikaal heeft Joost een eigen signatuur, waarin de constante stroom van prikkels, een korte aandachtspanne en zelfspot verklankt worden in aansprekende liedjes."

Volgens de jury heeft de Friese rapper, schrijver en audiovisueel kunstenaar het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen, met een duidelijk eigen signatuur. De jury noemt hem uitermate succesvol in binnen- en buitenland, en ziet hem als een grote steun voor jongeren "in een jaar dat gekenmerkt werd door polarisatie, politieke crises, klimaatproblemen, oorlogen, woningtekorten en prestatiedruk".

Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. De prijs, een geldbedrag van 10.000 euro en een beeldje van Theo Mackaay, is uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek.

In zijn dankwoord bedankte Klein onder meer zijn familie, zijn management en andere artiesten die hem hebben beïnvloed of gesteund. Ook zijn mentor op het gymnasium, de Amerikaanse muzikant Weird Al Yankovic, beltoonsucces Crazy Frog (2006), vertaaldienst Google Translate en taalverwervingsapp Duolingo kwamen voorbij in zijn dankwoord.

"Iedereen wilde weten wat ik zou doen als ik niet zou winnen. I guess we'll never know", besloot Klein zijn reactie op zijn winst, waarmee hij de woorden herhaalde van Kanye West toen die in 2005 zijn Grammy in ontvangst nam voor rapalbum van het jaar. Daarop speelde Klein zijn nummer Ome Robert: "Wie ben jij? Ik ben een god."

Zomerhit en Songfestival

De 26-jarige Leeuwarder, die begon als YouTuber, combineert happy hardcore en poppunk tot een eigen energieke stijl. Zijn achtste album, Fryslân, kwam in 2022 en was een groot succes. Sindsdien staat hij regelmatig in uitverkochte zalen en op grote podia van festivals in Nederland en daarbuiten.

Afgelopen jaar zette hij Lowlands op stelten met een daverende show in de Alpha, het hoofdpodium van het festival: