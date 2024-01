Hoewel nog niet alle wedstrijden in de achtste finales zijn gespeeld - woensdag is de kraker tussen Feyenoord en bekerhouder PSV nog aan de orde en ook Hercules-SC Cambuur moet nog worden ingehaald - is er zaterdagavond wel al geloot voor de wedstrijden in de kwartfinales.

Meest in het oog springende wedstrijd is de winnaar van Feyenoord-PSV tegen AZ. De wedstrijden zullen worden gespeeld op 6, 7 en 8 februari.