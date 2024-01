Vlaamse Forum voor Democratie-afdeling gelanceerd in Genk

Forum voor Democratie heeft in België een Vlaamse afdeling opgericht. In Genk was vanavond de oprichtingsbijeenkomst, waar nieuwe leden en kandidaten voor de lijst werden geworven. De Vlaamse tak wil ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Volgens FvD is het voor het eerst dat een Nederlandse politieke partij in het buitenland een afdeling opricht. Partijleider Baudet denkt zetels in het Nederlandstalige deel van België te kunnen halen. "Het is ontzettend belangrijk dat ons verhaal ook in Vlaanderen wordt gehoord", zei hij in Genk.

Baudet verwees volgens het Belgische persbureau Belga meermaals naar Nederland en België als respectievelijk de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. "We zijn onderdeel van eenzelfde natie, we hebben 600 jaar geleden eenzelfde beweging gestart. Het is raar dat Vlaanderen onderdeel is van België."

In Vlaanderen komt ook de Forumapp beschikbaar. Dat is volgens de website een mogelijkheid om "gelijkgestemden in jouw regio te vinden en in contact te komen met andere FvD'ers".

Baudet is ook de voorzitter van de FvD Vlaanderen. Hij zegt dat er voorlopig geen plannen zijn om meer buitenlandse afdelingen op te richten.

Hongarije

FvD heeft nu één afgevaardigde in het Europees Parlement. De verkiezingen zijn in juni. Met de eventueel gekozen Vlaamse Forum-parlementariërs kan één fractie in het Europese parlement worden gevormd.

Baudet zegt dat hij ook in Hongarije met "partners" praat over de vorming van een nieuwe fractie. Hij vertelt niet welke partners dat zijn.