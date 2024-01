Ook met Martens op de bank houdt malaise aan: AZ op valreep naast PEC Zwolle

In zijn eerste duel zonder de ontslagen hoofdtrainer Pascal Jansen heeft AZ opnieuw niet kunnen overtuigen. Thuis tegen PEC Zwolle leken de Alkmaarders af te stevenen op een nederlaag, maar diep in blessuretijd tekende Sven Mijnans toch nog voor 2-2.

Martens aan het roer

In de laatste wedstrijd onder trainer Jansen won AZ afgelopen dinsdag met de grootst mogelijke moeite pas na strafschoppen van de amateurs van Quick Boys. Voor de Alkmaarse clubleiding was dat weinig overtuigende optreden reden om in te grijpen.

Oud-speler Maarten Martens werd doorgeschoven om de schwung terug te brengen in het Alkmaarse spel. Maar daar kwam tegen PEC weinig van terecht.