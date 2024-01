Defecte veldverwarming leidt tot afgelasting Almere City-Fortuna Sittard

En dus ging er na overleg met scheidsrechter Jeroen Mansholt een streep door het laatste duel dat op de zaterdagavond stond in de eredivisie. Elders was er gewoon aftrapt, maar in Almere bleek het koude toch een spelbreker te zijn. Of eigenlijk een defect aan de onlangs aangelegde veldverwarming.

Geen 'replay' bekerwedstrijd

Want de grasmat lag er prima bij en was grotendeels goed bespeelbaar. Behalve op die ene strook, waar een verwarmingsbuis niet goed functioneerde. Het gladde veld vormde daar een gevaar voor de spelers.

En dus bleef een tweede ontmoeting tussen beide ploegen in een paar dagen tijd - afgelopen woensdag wonnen de Limburgers in Almere het bekerduel met 2-1 - uit.

Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het akkefietje hoe dan ook nog een staartje gaat krijgen voor Almere City. "De club moet voor werkende veldverwarming zorgen", aldus competitieleider Jan Bluyssen. "Daarom gaat de zaak nu naar de aanklager."