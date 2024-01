Ouders in Amsterdam doodgeschoten influencer doen aangifte tegen agenten

De ouders van een in 2020 door de Amsterdamse politie doodgeschoten Duitse influencer hebben aangifte gedaan tegen de agenten die bij zijn dood betrokken waren. Dat zeggen ze tegen AT5.

Sammy Baker (23) was met vakantie in Amsterdam en werd door agenten in verwarde toestand aangetroffen nadat hij onder meer spacecake had gegeten. Hij werd doodgeschoten toen hij bij een worsteling met de politie met een mes zwaaide.

De agenten werden niet vervolgd, omdat uit onderzoek van de Rijksrecherche volgens het Openbaar Ministerie bleek dat de agenten uit noodweer handelden.

'Geen gevaar'

Volgens de advocaat van de ouders blijkt uit andere onderzoeken dat de verklaringen die de betrokken agenten aflegden niet kloppen. Zo zou de influencer geen gevaar hebben gevormd voor de agenten. Een van die onderzoeken werd gedaan door het Britse bureau Forensic Architecture, in opdracht van de familie.

De nabestaanden willen daarom dat het OM opnieuw naar de zaak kijkt. Een ander parket dan dat van Amsterdam moet de zaak dan volgens hen in behandeling nemen. Het Openbaar Ministerie heeft tegen AT5 bevestigd de aangifte te hebben ontvangen, maar doet verder geen mededelingen over de zaak.