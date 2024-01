Heracles en Volendam schieten weinig op met gelijkspel in Almelo

Het duel in de onderste krochten van de eredivisie tussen Heracles Almelo en FC Volendam heeft het zonder winnaar moeten doen. Na dik negentig minuten prijkte er een 1-1 stand op het scorebord. En daar schoten beide ploegen eigenlijk weinig mee op.

Heracles was de winterstop uitgekomen met een welkome zege bij concurrent RKC die de Almeloërs na een serie van zes nederlagen in zeven competitieduels onderin enige lucht verschafte. Hekkensluiter Volendam daarentegen zag de zorgen juist toenemen door de 1-0 thuisnederlaag tegen Almere City.

Zeefuik scoort

Jordy Bruin, terug in Nederland na een kortstondig voetbalavontuur in Libanon, had zijn debuut voor Heracles onvergetelijk kunnen maken als hij zijn kans in de derde minuut had verzilverd.

Kort daarop liet Volendammer Lequincio Zeefuik zich gelden. Hij dwong met een afstandsschot een hoekschop af, die Bilal Ould-Chikh vervolgens precies op het hoofd van de 19-jarige spits legde: 0-1.