Snoeijs scoort voor Everton, maar verliest van Miedema's Arsenal

Everton heeft ondanks een doelpunt van Oranje-international Katja Snoeijs verloren van titelkandidaat Arsenal, waar Vivianne Miedema in de basis was begonnen. Op Meadow Park, de thuisbasis van de vrouwenploeg van Arsenal, werd het 2-1.

Snoeijs zorgde in de 24ste minuut voor de 1-1, nadat Arsenal via Caitlin Foord al vroeg in de wedstrijd op voorsprong was gekomen. Beth Mead, de partner van Miedema, maakte in de blessuretijd van de eerste helft de winnende treffer.

Arsenal staat met 25 punten op basis van doelsaldo op de tweede plaats in de Engelse Super League. Koploper Chelsea komt zondag in actie tegen Manchester United, de nummer vier van de ranglijst.

Makkelijke zege

Paris Saint-Germain, de club van van Lieke Martens en Jackie Groenen, kan zich met een goed gevoel richten op het aanstaande Champions League-treffen met Ajax. De club uit de Franse hoofdstad won in eigen huis met liefst 8-1 van hekkensluiter Girondins de Bordeaux.

Middenvelder Martens viel in de tweede helft in en was niet trefzeker. Groenen maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie. PSG staat met 31 punten op de tweede plaats, achter koploper en regerend landskampioen Olympique Lyonnais.

PSG speelt woensdag in het kader van de Champions League tegen Ajax, dat na vier groepswedstrijden de verrassende koploper is van poule C. In Amsterdam verloor PSG het eerste duel met 2-0.