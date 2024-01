Opnieuw demonstraties tegen AfD, ruim 300.000 mensen op de been

Dit zijn beelden van de demonstratie in Frankfurt:

In Frankfurt stonden mensen met spandoeken met daarop leuzen als 'Allemaal samen tegen fascisme' en 'Geen plaats voor nazi's'. Ook in andere steden kwamen tienduizenden mensen bij elkaar om vreedzaam te demonstreren. Daar waren spandoeken te zien met bijvoorbeeld 'Nooit meer is nu', 'Tegen haat' en 'Bescherm de democratie'.

In verschillende Duitse steden zijn in totaal meer dan 300.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen extreemrechts en de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland. Alleen al in Frankfurt en Hannover kwamen volgens de politie en organisatoren meer dan 35.000 mensen op de betogingen af, meldt persbureau DPA.

In meerdere Duitse steden zijn in totaal meer dan 100.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen extreemrechts en de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland. - NOS

Gisteren werd een soortgelijke bijeenkomst van tienduizenden mensen in Hamburg voortijdig beëindigd omdat het te druk werd. De hulpdiensten konden mensen die flauwvielen niet op tijd bereiken. Onder meer kerken, vakbonden, kunstenaars en politieke partijen steunden die demonstratie.

Ook vandaag riepen vooral vertegenwoordigers van vakbonden, verenigingen en politieke partijen mensen op om de straat op te gaan. CDU-leider Friedrich Merz noemde de landelijke protesten bemoedigend. "De zwijgende meerderheid verheft haar stem en laat zien dat zij in een land wil leven dat kosmopolitisch en vrij is", zei hij vanochtend tegen DPA.

"Wij staan achter degenen die zich inzetten voor onze democratie, onze rechtsstaat en onze open samenleving", aldus Merz. "Laten we geen discriminerende uitspraken of rechts-extremistische leuzen toestaan. Samen laten we een stopteken zien tegen elke vorm van extremisme en racisme. Tegen elke vorm van haat, tegen opruiing en tegen het vergeten van de geschiedenis."

Bijeenkomst om mensen uit te zetten

Aanleiding voor de massale demonstraties is de recente onthulling dat een aantal hooggeplaatste AfD-leden eind vorig jaar een bijeenkomst hadden in Potsdam met mensen uit de extreemrechtse hoek. Bij de ontmoeting waren ook leden van de conservatieve partij CDU aanwezig. Er werden plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten.

De onthullingen hebben tot een stroom aan verontwaardiging geleid, ook omdat AfD steeds populairder wordt. De partij staat hoog in de peilingen in drie Oost-Duitse deelstaten waar later dit jaar verkiezingen worden gehouden.

Pleidooi voor verbod

Er wordt nu onder meer opgeroepen om de AfD te verbieden als politieke partij. Eenvoudig is dat niet. Daarvoor moet de binnenlandse veiligheidsdienst kunnen vaststellen dat de partij daadwerkelijk plannen heeft die tegen de grondwet en democratie ingaan en die ook kans van slagen hebben.

Er zijn al langer zorgen over de groei van de AfD. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst stelde al eerder vast dat sleutelfiguren in de AfD rechts-extremistisch zijn en dat de partij mogelijk een gevaar is voor de democratie. Zelf zegt de partij zich aan alle wetten te houden en slachtoffer te zijn van een politieke campagne door tegenstanders en media.

Morgen worden ook weer demonstraties met tienduizenden mensen in het hele land verwacht. Onder meer in Berlijn, München, Dresden en Bonn zijn protesten aangekondigd.

Beelden van de demonstratie in Hamburg gisteren: