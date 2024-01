Spitse maakt werelddoelpunt en Ajax wint met ruime cijfers van Excelsior

Spitse zag dat Pothof te ver voor het doel stond en schoot vanuit de middencirkel. De bal daalde op het perfecte moment over de keeper heen.

Ajax heeft overtuigend met 6-1 gewonnen van Excelsior in de eredivisie vrouwen en behoudt de tweede plek achter FC Twente. Sherida Spitse maakte het eerste doelpunt met een voortreffelijke uithaal van 45 meter.

Sherida Spitse maakt van wel 50 meter afstand een magistraal doelpunt in de eredivisie wedstrijd tegen Excelsior. - NOS

Een paar minuten later werd het zelfs 2-0. Lily Yohannes zette druk op de opbouw van Excelsior en snoepte de bal af van de verdediging. Ze gaf vervolgens een eenvoudige pass op Chasity Grant die de bal hard in het net kon schieten. Excelsior had geen antwoord op het sterke spel van de Amsterdammers.

In het slot van de eerste helft werd het nog 3-0 toen Bente Jansen na een vlugge aanval de bal door de benen van de ongelukkige Pothof schoot. Toptalent Yohannes maakte even later haar derde doelpunt van het seizoen en zo werd er met 4-0 gerust.

Tweede helft

Na de pauze was er een tegentreffer voor Excelsior. Kimberley Smit kopte binnen vanuit een hoekschop voor de 4-1. Grant maakte vervolgens na een snelle counter haar tweede van de middag.

Danique Tolhoek bepaalde de eindstand in de 87ste minuut met haar eerste goal van het seizoen: 6-1.