Fransman Sarrazin toont klasse in Kitzbühel en pakt dubbel op iconische Hahnenkamm

In 2016 won de Fransman uit het Zuid-Franse Gap weliswaar een wereldbekerwedstrijd, maar dat was op de parallelreuzenslalom, een discipline die door de skiërs zelf niet voor vol wordt aangezien.

Cyprien Sarrazin (29) kent dit skiseizoen zijn doorbraak. Tot twee jaar geleden was Sarrazin een specialist op de reuzenslalom met nauwelijks aansprekende resultaten. Sterker nog, Sarrazin deed één keer mee aan een WK en één keer aan de Olympische Spelen (in Peking) en finishte beide keren niet.

De Fransman liet er geen twijfel over bestaan wie er op dit moment de beste afdaler is en zette de Zwitser Marco Odermatt, de leider in de stand om de wereldbeker, op bijna een seconde achterstand: +0,91. Drievoudig winnaar Dominik Paris uit Italië werd derde (+1,44).

Maar dit seizoen lukt dus alles voor Sarrazin. Eind december was het raak op de afdaling op de klassieke Stelvio-piste in Bormio, vorige week was hij de sterkste op de Super G in Wengen en dit weekend is het zelfs bingo met twee zeges in Kitzbühel.

De laatste keer dat een skiër erin slaagde in één weekend de dubbel te pakken was 29 jaar geleden. Toevallig was dat ook een Fransman, Luc Alphand. Met de twee zeges neemt Sarrazin ook nog eens 200.000 euro aan prijzengeld mee naar huis.

Perfectie

Het was koud vanmorgen om half 12 in Kitzbühel, Oostenrijk. Die Streif (de streep) lag er in de volle zon glanzend en ijzig bij. Kortom Kaiserwetter voor de bijna 100.000 toeschouwers aan de piste. Odermatt, dit seizoen al goed voor zeven overwinningen in de wereldbeker, knalde uit het starthuis, nam alle risico van de wereld, miste op een haar een poort en kwam tot een tijd van 1.53,87.

Velen dachten dat dit wel voldoende was voor de zege, maar de run van Sarrazin benaderde de perfectie. De start was goed, de sprong op de Mausefalle vol risico en een beetje uit balans, de snelheid hoog na de Steilhang en de Seidlalmsprung was perfect.