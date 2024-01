Malen scoort er twee bij winst Dortmund, straks topper tussen Leipzig en Bayer

Met twee goals van Donyell Malen heeft Borussia Dortmund de uitwedstrijd van degradatiekandidaat 1. FC Köln gewonnen: 0-4. Hierdoor behouden de Dortmunders de vijfde plaats in de Bundesliga en blijven ze in het spoor van RB Leipzig en Stuttgart in de strijd om de Champions League-plekken. Leipzig speelt om 18.30 uur nog de topper tegen de nummer één van de ranglijst, Bayer Leverkussen.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Dortmund kon de drie punten wel gebruiken; de komende Champions League-tegenstander van PSV verkeert dit seizoen in wisselvallige vorm. Met de Nederlanders Malen en de van Chelsea overgekomen Ian Maatsen in de basis hoopte Dortmund de aansluiting met de top van Duitsland te vinden. Malen maakt er twee Oranje-international Malen brak de ban voor Die Borussen. Een lage hoekschop van Julian Brandt kwam terecht voor de voeten van Malen, die niet aarzelde en meteen uithaalde: 0-1. In het vervolg van de eerste helft bleven de kansen voor de uitploeg, toch werd er niet meer gescoord. Na rust was de eerste grote kans voor Köln, maar de poging van dichtbij werd geweldig gered door de in topvorm verkerende Gregor Kobel.

Köln had geen antwoord op de sterk spelende Donyell Malen en Ian Maatsen - Foto: ProShots