Mary Weiss van Shangri-Las (Leader of the Pack) overleden

De Amerikaanse zangeres Mary Weiss is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze was de leadzangeres van de meidengroep The Shangri-Las, vooral bekend van Leader of the Pack.

Weiss vormde The Shangri-Las in 1963 samen met haar zusje Betty en de tweelingzussen Margie en Mary Ann Ganser, toen ze samen op een middelbare school in New York zaten.

In die tijd waren meerstemmige meidengroepen zoals The Ronettes en The Blossoms populair en het duurde niet lang voordat het viertal bij songwriter George Morton opviel. In 1964 hadden ze hun eerste hit met Remember (Walking in the Sand). Het werd een grote hit in de Verenigde Staten. Kort daarna bracht de groep Leader of the Pack uit, dat over de hele wereld bekend werd.

In hun hoogtijdagen trad de groep onder meer op als voorprogramma voor The Rolling Stones en James Brown.

Uit elkaar

In 1968 ging de groep uit elkaar vanwege juridische problemen. Weiss stelde dat ze daar om contractreden nooit over mocht praten. Maar ze meldde in interviews daarna wel dat haar moeder "een aantal slechte contracten had getekend" namens haar. Ze mocht daarna naar eigen zeggen tien jaar lang geen muziek opnemen.

In 1970 overleed bandlid Mary Ann Ganser, hoogstwaarschijnlijk door een overdosis. Weiss kwam nog een aantal keer samen met de overgebleven leden van The Shangri-Las, maar verdween grotendeels uit de spotlights en ging onder meer werken bij een architectenbureau. In 2007 keerde ze terug en bracht ze haar eerste en enige soloalbum Dangerous Game uit.

Invloed voor Amy Winehouse

Ook na het uit elkaar gaan van The Shangri-Las bleef Leader of the Pack gedraaid worden en het nummer is gecoverd door onder anderen Bette Midler, The Carpenters en in de populaire tekenfilm Happy Feet. Het lied werd ook opgenomen in de meest recente lijst van muziektijdschrift Rolling Stone van de 500 beste nummers aller tijden, waarin ook hun eerste hit Remember (Walking in The Sand) te vinden is.

Onder anderen Amy Winehouse werd beïnvloed door The Shangri-Las. Bij haar liveoptredens zong ze vaak een deel van Remember als onderdeel van haar eigen hit Back to Black.

TikTok

En de laatste jaren is er een opleving door TikTok en Instagram. Een (versneld) deel van Remember waarin Weiss Oh, no, oh no, oh no no no, no no zingt wordt door veel gebruikers van de socialemediaplatforms onder filmpjes gezet waarbij iets misgaat.

Miriam Linna, de directeur van het platenlabel dat de soloplaat van Weiss uitbracht, reageert verslagen op het overlijden van Weiss. "Mary was een icoon, een held voor zowel jonge mannen en vrouwen van mijn generatie en van alle generaties", zegt zij tegen Rolling Stone.