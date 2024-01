Groenewegen opent Europees wegseizoen met sprintzege in Valencia

Eerst vier, vervolgens zestien en uiteindelijk drie vluchters probeerden roet in het eten van de sprintersploegen te gooien, maar aan de ontsnapping van het laatste trio kwam op een dikke tien kilometer van de finish een eind. Een compleet peloton denderde in volle draf richting de straten van Valencia.

Dylan Groenewegen heeft bij de opening van het Europese wegseizoen meteen succes geboekt. De wielrenner van Jayco AlUla snelde in Spanje naar de overwinning in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Hij troefde na 200 kilometer koers in de massasprint Bryan Coquard en Tim Torn Teutenberg af.

Het sprinterstreintje van Jayco AlUla leek in de slotkilometer tekort te komen, maar Groenewegen slaagde er toch in zijn wiel als eerste over de streep te duwen. Hij zorgde na Mathieu Hermans (1989) en Tom Cordes (1990) voor de derde Nederlandse zege in de Clàssica Comunitat Valenciana.