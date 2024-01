Wolf richt 'slagveld' aan bij boerenvoorman Bart Kemp in Otterlo

Schapenhouder en boerenvoorman Bart Kemp heeft vanochtend dertien dode en twee gewonde schapen aangetroffen op een van zijn weilanden bij Otterlo. Kemp spreekt over "een slagveld". Hij gaat ervan uit dat een wolf de boosdoener is.

Het is de vierde keer in korte tijd dat Kemp dode schapen aantreft op zijn land. "In dit tempo kan de professionele schapenhouderij over vijf jaar niet meer bestaan", zegt Kemp bij Omroep Gelderland. "Het loopt de spuigaten uit."

Kemp, bekend van zijn werk als voorman van Agractie, kreeg vanochtend in alle vroegte een telefoontje van zijn buurman dat er iets mis was. Onderweg naar zijn weiland belde hij een dierenarts en de wolvenexperts van BIJ12.

Gat onder schrikdraad

Op zijn land trof de schapenhouder de kudde van 42 schapen, waarvan er dertien de aanval niet hadden overleefd en twee zwaargewond waren geraakt. Aan de rand van zijn weiland zag de boer een duidelijk graafspoor dat onder een hek met schrikdraad door ging. "En na dat graven is het geweld tegen mijn schapen begonnen", aldus Kemp.

Een taxateur van BIJ12 ging vervolgens direct naar Otterlo. "We nemen DNA-monsters en analyseren de bijtwonden om te kijken of het inderdaad een wolf was", aldus een woordvoerder van de organisatie. "Dat doen we liefst meteen, ook in het weekend. Want dan zijn de sporen vers."

Perspectief

Als het inderdaad om een aanval door een wolf gaat, is het de vierde keer bij Kemp sinds 7 november. Hij verloor daarbij in totaal zeker 25 schapen. Zoals elke boer die te maken krijgt met een aanval door een wolf, krijgt Kemp een schadevergoeding voor zijn gedode schapen.

Zelf noemt hij zo'n compensatie nu "niet relevant". Hij wil naar eigen zeggen vooral dat de overheid perspectief biedt voor de toekomst van de schapenhouderij in Nederland.