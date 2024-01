Vanavond op tv: Duitse verzet tegen rechtsradicale AfD • Piekbelasters over de politiek • Oude kunstenaars gaan door

Het Duitse verzet tegen de rechtsradicale partij AfD Ook vandaag protesten in Duitsland nadat een geheime ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de partij Alternative für Deutschland (AfD), neonazi's en rijke ondernemers naar buiten is gekomen. Tijdens die ontmoeting, vorig jaar in Potsdam, zou een plan zijn besproken om miljoenen migranten en minderheidsgroepen uit te zetten. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst stelde al eerder vast dat sleutelfiguren in de AfD rechts-extremistisch zijn en dat de partij mogelijk een gevaar is voor de democratie. We spreken erover met verslaggever Dieuwke van Ooij, die de partij al sinds de oprichting volgt.

Hoe staat het met de animo voor de uitkoopregeling voor piekbelasters? Het demissionaire kabinet wil de uitkoopregeling voor piekbelasters verlengen, tot eind van het jaar. Om dat te kunnen doen is nog wel toestemming nodig van de Europese Commissie. Ruim een half jaar nadat de aanpak piekbelasting werd gelanceerd, spreken we opnieuw met een groep boeren uit de Gelderse Vallei. Wat vinden ze van de stikstofaanpak en hoe kijken ze naar de ontwikkelingen in politiek Den Haag?