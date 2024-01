Arsenal spant zich nauwelijks in en wint weer eens in Premier League

Het was even geleden, maar Arsenal heeft weer eens gewonnen. Thuis tegen Crystal Palace werd het een zorgeloze 5-0. Een welkome overwinning in het nieuwe jaar, want hoewel Arsenal derde staat op de ranglijst ging het afgelopen weken niet vanzelf bij de ploeg van Mikel Arteta.

Arsenal houdt door de zege met 43 punten aansluiting bij nummer twee Manchester City en koploper Liverpool.

De laatste overwinning van Arsenal in de Engelse Premier League was op 17 december, toen Brighton werd verslagen (2-0). Na een gelijkspel tegen Liverpool (1-1) en nederlagen tegen West Ham United en Fulham was het nu wel weer eens raak.

Gabriël, Leandro Trossard en Gabriël Martinelli (2x) maakten een doelpunt, Dean Henderson scoorde in eigen doel.