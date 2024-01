Via Snapchat of in nachtclubs: zo ronselen drugsdealers hun uithalers

Ook als ze de drugs die ze willen ophalen nog niet op zak hebben lopen ze risico op maximaal twee jaar cel. Maar de afschrikwekkende werking waar het OM op hoopte is niet terug te zien in de cijfers.

In 2022 ging een langgekoesterde wens van het Openbaar Ministerie (OM) in vervulling: een strengere wet maakt dat uithalers voortaan celstraffen van maximaal twee jaar riskeren. Het gaat dan om mensen die door criminelen verscheepte drugs, meestal cocaïne, uit zeecontainers halen.

Ondanks strengere wetgeving verloopt de strijd tegen uithalers in de Rotterdamse haven moeizaam. Het aantal opgepakte loopjongens van drugscriminelen stijgt nog altijd. Bovendien worden de uithalers, misschien wel dankzij die nieuwe wet, steeds jonger.

Als een 14- of 15-jarige bij de Albert Heijn vakken vult krijgt hij misschien 5 euro per uur. Reken maar uit.

De verdachte zat in een zogenoemde Trojaanse container: een lege container waarin uithalers zich het haventerrein op laten rijden. Soms zitten ze daar dagen in met bijvoorbeeld slaapzakken, een chemisch toilet en een tas vol eten.

Vorig jaar pakte de politie 452 keer een uithaler op. Een jaar eerder was dat cijfer nog 251. De vele rechtszaken rond uithalers drukken zwaar op de Rotterdamse rechtbank. Begin dit jaar stonden negentien zaken gepland op één dag. Nieuwsuur was vorige week aanwezig toen een man van 20 terechtstond.

Deze verdachte had twee telefoons, een kniptang, touw, een breekijzer, zaklampen en spanbanden bij zich. In de rechtbank beriep hij zich op zijn zwijgrecht. De rechter veroordeelde hem tot negentig dagen cel.

Daarmee behoort deze uithaler bij een minderheid van een derde die in de gevangenis belandt. De overige twee derde komt weg met een taakstraf. Volgens het gerechtshof in Den Haag is dat "voldoende afschrikwekkend".

Daar is het OM het niet mee eens. Daarom zoekt hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar manieren om uithalers vaker achter slot en grendel te krijgen. "Zij zijn een cruciale schakel in de in- en doorvoer van drugs."

Wel of geen strafblad

Een manier waar Hillenaar aan denkt is het verruimen van het zogenoemde first offender-principe. Dat houdt in dat uithalers die nog niet eerder zijn veroordeeld voor drugscriminaliteit een lagere straf krijgen.

Stel: zo'n uithaler deed nooit eerder iets met drugs, maar maakte zich wel schuldig aan een straatroof. Volgens de huidige definitie is hij dan alsnog first offender. Maar als het aan Hillenaar ligt gaat de rechter dat niet-drugsgerelateerde delict voortaan ook mee laten tellen in de strafmaat.