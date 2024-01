Weersomslag op komst: morgenochtend plaatselijk glad, 's avonds harde wind

Er gaat een voorlopig einde komen aan de zonnige winterse dagen. De temperatuur gaat omhoog en ook de neerslagkans neemt toe.

De weersomslag kan morgenochtend plaatselijk gevaarlijke gladheid opleveren, zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert.

"Zondagochtend is er in de noordelijke helft van Nederland een aantal uur kans op mogelijk verraderlijke gladheid", zegt ze. "Er gaat wat lichte neerslag vallen, regen of wat sneeuw, en dat kan op een nog bevroren ondergrond vallen, waardoor het plaatselijk glad wordt. In de middag zijn de kansen op gladheid weer verdwenen."

Harde windstoten

Vanaf morgen krijgt Nederland te maken met zachtere lucht. Daarbij zal de wind in de loop van de zondagavond flink toenemen. Voor de nacht naar maandag, maar ook nog voor de ochtendspits, geldt er voor het hele land een code geel voor zware windstoten.

Boven land pakken de windstoten uit tot 90 km/uur, in de kustprovincies tot 100 km/uur en op de Waddeneilanden en in het noordwestelijk kustgebied tot 110 km/uur. In de loop van maandagochtend neemt de wind af.

Ook de temperatuur gaat de komende dagen omhoog. Waar de temperatuur morgen rond de 7 graden uitkomt, wordt het een dag later 11 graden. Ook zal het 's nachts niet meer vriezen.