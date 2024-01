Grote brand op bedrijventerrein Roosendaal, A58 weer open

Op een bedrijventerrein in Roosendaal heeft een grote brand gewoed in een pand van een brood- en banketbakkerij. Vanwege de vele rookontwikkeling werd de snelweg A58 langs het bedrijventerrein afgesloten. De weg ging aan het begin van de avond weer open. De oorzaak van de brand, die in de loop van de ochtend ontstond, is onduidelijk. Aanvankelijk waren er berichten over een explosie voorafgaand aan de brand, maar de brandweer trok dat later in. In het pand was iemand aanwezig die de brand ontdekte en alarm sloeg, meldt Omroep Brabant. De loods, die naar verluidt werd gebruikt als opslag door de bakkerij, wordt als verloren beschouwd. Niemand raakte gewond. Bekijk hier dronebeelden van de blusoperatie:

Op een bedrijventerrein in Roosendaal is na een ontploffing een grote brand ontstaan in een loods. Het zou gaan om een pand van een producent van brood- en banketartikelen. - NOS