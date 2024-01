Grote brand op bedrijventerrein Roosendaal, A58 dicht

Op een bedrijventerrein in Roosendaal woedt een grote brand in een loods. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere bedrijven en pompt met bluswagens water uit een kanaal. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Aan de brand ging een ontploffing vooraf. Volgens Omroep Brabant gaat het om een pand van een producent van brood- en banketartikelen. Wat er precies is het pand staat of wordt opgeslagen, is nog onbekend.

De rookpluim is van grote afstand te zien. In de buurt liggen bouwmarkten en meubelwinkels die op zaterdag druk worden bezocht.

Het bedrijventerrein ligt vlak bij de snelweg A58, die in beide richtingen is afgesloten. Rijkswaterstaat raadt verkeer van Breda richting Roosendaal aan om te rijden via Rotterdam (A16, A17).

Het is nog onduidelijk in hoeverre gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bij rookoverlast wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.