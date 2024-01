Agenten belaagd na melding geluidsoverlast in Vlaardingen

In Vlaardingen zijn gisteravond twee agenten belaagd na een melding van geluidsoverlast. Drie mannen van 19, 33 en 37 jaar uit Vlaardingen zijn aangehouden.

Volgens de politie stond de muziek in een schuur aan de Sweelinckstraat zo hard dat het in de hele woonwijk te horen was. In de schuur waren vijf mensen.

Een van de agenten werd na aankomst weggeduwd en bij zijn nek gepakt, waardoor hij volgens de politie bijna geen lucht meer kreeg. Een ander greep hem bij zijn arm, ook werd zijn wapenstok afgepakt. Een tweede agent werd ook klemgezet, maar die slaagde erin assistentie in te roepen.

De agenten, die verder niet gewond raakten, hebben aangifte gedaan.