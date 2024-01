Eigenzinnig Excelsior 'scant' speelsters op stress: 'Ergste nachtmerrie voorkomen'

"De afgelopen jaren had Excelsior Vrouwen twee blessures per seizoen. En maar één zware knieblessure in zes jaar tijd", zegt trainer Richard Mank. Dat is weinig. Uit recent onderzoek van de UEFA blijkt dat de absolute top in het vrouwenvoetbal gemiddeld 35 blessures per seizoen per club heeft.

Met als meest voorkomende de dijbeenspierblessures (zoals de hamstring) en als zwaarste het voorstekruisbandletsel aan de knie, waarvan herstel vaak een jaar of langer duurt.

Nu is een club als Excelsior, die achtste in de eredivisie staat, natuurlijk geen Ajax of FC Barcelona - clubs met veel drukkere speelschema's vanwege de Champions League en interlandverplichtingen van speelsters.

En toch, hoe kan het dat het aantal blessures bij de middenmoter uit Rotterdam zo laag ligt? Mank: "Praten, praten, praten. En: plezier maken."