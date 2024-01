Opnieuw bekladding in Putten, anti-Israël leus bij kerk

Voor de tweede keer binnen korte tijd is een ruimte in Putten beklad met een anti-Israël leus.

Gisteren werd kort voordat een condoleance zou aanvangen, de leus 'Fuck Israël' aangetroffen voor de deur van de Nieuwe Kerk in Putten, meldt Omroep Gelderland. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de bekladding.

Op Oudejaarsdag 2023 werd in hetzelfde Veluwse dorp ook al de Gedachtenisruimte ter herinnering aan de Razzia beklad, toen met een groene davidsster en de datum 7 oktober 2023. Dat was een directe verwijzing naar de dag dat Hamas een grootschalige terreuraanval pleegde op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood.

In beide gevallen is onduidelijk wie er achter de bekladding zit.

Mannen weggevoerd

Op 1 oktober 1944 voerde de Duitse bezetter een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking van Putten weg als represaille voor een gewapende actie van het verzet. 659 mannen werden meegenomen, 552 van hen werden in concentratiekampen om het leven gebracht.

Na de bekladding van de Gedachtenisruimte sprak Gert van Dompseler van Stichting Oktober 44 over een trieste actie. "Het verband met onze ruimte snap ik niet", zei hij toen. "Dat gaat over de razzia en dat heeft er niks mee te maken."